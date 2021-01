O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Papa Francisco criticou quem viajou no fim do ano para fugir de restrições devido à Covid-19: “Não pensaram naqueles que estavam ficando em casa, apenas em sair no feriado e se divertir”. Você concorda ou discorda dele? – perguntou este blog no Twitter.

Respostas de 1.780 leitores:

Concordo – 75,5%

Discordo – 24,5%