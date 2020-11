O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Os dias que mudaram o mundo (por Guga Noblat) Linha do tempo da eleição americana Por Guga Noblat Atualizado em 9 nov 2020, 05h27 - Publicado em 9 nov 2020, 09h00

Acompanhe abaixo como foram os quatro dias da eleição americana. A disputa vencida pelo democrata Joe Biden pareceu em alguns momentos que acabaria a favor de Donald Trump. Veja a linha de tempo da disputa mais importante da história política dos Estados Unidos na opinião de muita gente.

Dia 3 de novembro (terça)

O democrata Joe Biden chega à eleição até 10 pontos à frente do presidente Donald Trump nas pesquisas. Se Trump derrotá-lo, será uma surpresa ainda maior que a eleição do republicano em 2016.

A primeira vitória do dia foi para Joe Biden. Ainda pela manhã o minúsculo condado de Dixville Notch, New Hampshire, foi a primeira a revelar seus votos. Todos eles para Joe Biden.

21h – Fim da votação. Iniciada a apuração de votos. Flórida é o foco da mídia. Se Joe Biden vencer ali, é bem provável que será eleito. Pesquisas eleitorais apontam leve favoritismo para ele nesse estado que será um dos primeiros a fechar os votos.

21h01 – Saem pesquisas boca de urna. O número proporcional de eleitores de cor branca que votaram em 2020 cai 6% comparado a 2016. Bom sinal para Biden. O democrata dependerá de votos negros e latinos para vencer em estado-chaves.

22h – Primeiros números da apuração na Flórida animam Biden que aparece com 54,5% (1,190,962 votos). Trump tem 44,79% (978,747 votos).

22h10 – Como esperado, Vermont é do Biden, o democrata garante três delegados dos 270 necessários ao vencer nesse estado.

22h20 – Controlado há décadas pelos republicanos, Geórgia está com Biden na frente. Ele tem 56,2% contra 42,7% do Trump. Apenas 3% de urnas apuradas. Começam mal para Trump as contagens de votos.

22h30 – Trump vira o jogo na Flórida onde vencerá, segundo a mais recente projeção do New York Times. Alívio para os republicanos.

22h40 – Mais 13 delegados para Biden. Ele venceu na Virgínia, um estado democrata.

22h45 – Biden começa na liderança em Ohio, um dos estados apontados como indefinidos. Ele tem 61% contra 37% do Trump. Urnas apuradas 22%.

23h – Apesar de ter largado na frente no Texas onde chegou a uma vantagem de 6%, Biden agora tem só 1% de votos a mais que Trump. O republicano tem aberto vantagem na Flórida e jornais não veem mais chances de derrota dele ali.

23h10 – Com Texas e Flórida a caminho do Trump, o estado da Pensilvânia tem tudo para se tornar decisivo nessa eleição. Se Trump levar ali, vira favoritíssimo.

23h20 – O placar até agora está em 73 delegados para Biden contra 48 do Trump. Quem chegar ou passar de 270 delegados se elege.

23h30 – Biden começa goleando Trump na contagem da Pensilvânia, o estado que pode decidir o vencedor das eleições. Tem, por ora, 59.6% (530,583 votos). Donald Trump alcançou 39.4% (350,242 votos).

23h40 – Texas passou de vez para o lado do Trump. Ele também emparelhou com Biden na Carolina do Norte, onde perde agora por menos de meio ponto.

23h59 – Trump se recuperou e assumiu vantagem no Texas e em Ohio. Também tem tudo para passar na Biden na Carolina do Norte. A Flórida está na mão dele. Na Pensilvânia, Biden lidera por pouco mais de seis pontos, com 19% de urnas apuradas. Essa vantagem era de quase 20 pontos há pouco. O cenário começa a ficar feio para os democratas.

Dia 4 de novembro (quarta)

00h10 – Trump acaba de passar Biden na Carolina do Norte e Pensilvânia. Cada vez pior para os democratas.

00h15 – Números da Carolina do Norte: Biden tem 49.1% (571,633 votos) e Trump aparece com 49.7% – (2,601,626). São 90% de urnas apuradas. Jornais já projetam vitória do republicano.

00h30 – Desde 1960 os democratas não levam Ohio e pelo jeito isso se repetirá. Nunca um republicano foi eleito presidente sem vencer ali. Com 80% de urnas apuradas, Biden segue caindo e agora tem 46.% contra 52% do Trump.

00h50 – Com metade das urnas apuradas, Michigan é mais um estado-chave onde Trump aparece na frente. Biden começa a perder o favoritismo.

1h10 – Com 73% de urnas apuradas, Wisconsin também aparece com Trump em primeiro lugar. Biden sem Michigan e Wisconsin, além de derrotas a se confirmar no Texas, Flórida, Carolina do Norte e Ohio, deixará Trump muito próximo da reeleição. Militantes republicanos animadíssimo neste momento.

1h40 – No voto popular, Biden está na frente. Mas as perspectivas não são boas para os democratas com possíveis derrotas em estado-chaves. Por ora, Biden recebeu em todo país 58,562,118 votos (49,7%) contra Trump 57,392,312 (48,7% ) do Trump.

2h – Do jeito que está agora, para ser eleito Biden precisa de Michigan e Pensilvânia ou Wisconsin e Pensilvania ou Michigan e Wisconsin, mas no momento perde em todos eles.

2h10 – Assessora do Trump avisou que ele espera fazer em mais algumas horas o discurso da vitória.

2h20 – Apesar de Trump estar sete pontos à frente na Geórgia, o New York Times projeta vitória do Biden com 67% de probabilidade. A esperança dos democratas é virar na Geórgia e ver se votos pelos correios levam a uma reviravolta na Pensilvânia.

2h30 – Biden acaba de discursar e tentou passar otimismo citando uma provável vitória no Arizona apesar da noite ter sido decepcionante para os democratas nos principais estado-chaves. Neste momento, ele é apontado como azarão, perdeu o favoritismo.

4h20 – E não é que Trump se declarou vencedor antes do fim da apuração de votos. Falou que tem vantagem expressiva e pode cantar vitória. O estranho é que mesmo com toda essa certeza, voltou a levantar suspeitas sobre a votação e prometeu acionar a justiça.

4h45 – Militantes republicanos festejam em várias cidades.

5h – Trump está 676 mil votos na frente de Biden na Pensilvânia. Democratas se agarram na esperança de virar o jogo após apurarem todos os votos da capital Filadélfia e também os votos pelo Correio.

6h- Esperança para os democratas, Biden encosta em Trump na Geórgia, onde perdia horas atrás por 120 mil votos. Restam sete por centro de urnas.

6h15 – Wisconsin acaba de mudar de líder. Biden passou para 49.4% e Trump – 49.1%, com 95% de urnas apuradas.

7h – Georgia pende para o lado do Biden, assim como Wisconsin, quem dormiu achando que Trump estava eleito acordará surpreso. Agora começa a ficar mais claro a razão do Trump querer melar a eleição. Disputa em aberto, mas Biden começa a recuperar favoritismo.

8h – A manhã do dia 4 começa com atenção especial a Wisconsin, Geórgia, Pensilvânia e Michigan. Estados que seguem indefinidos. Trump precisa ganhar em três desses para ser eleito, Biden precisa vencer em dois, se levar também Nevada.

8h15 – Olha Michigan indo para os democratas, caiu bem a diferença. Biden aparece com 48.6% e Trump tem 49.8%. Urnas apuradas 88%.

9h – Biden virou no Michigan e lidera em Nevada. Segue na frente em Wisconsin e acredita na virada na Pensilvânia. Os votos que faltam contar em Nevada foram enviados pelo Correio, ou seja, tendência maior de serem democratas. Só serão contados na quinta.

11h10 – A equipe do Biden já prepara o champanhe. Acham que vão levar Wisconsin, Nevada, Michigan e até Pensilvânia. Um assessor do Biden disse à CNN que eles esperam “vencer ainda hoje”. Otimismo nas alturas.

12 – Trump precisa desesperadamente virar o jogo no Arizona agora que vê Michigan escapar. Apesar de Fox News e Associated Press projetarem vitória do Biden no Arizona, os republicanos seguem esperançosos ali.

13h – Trump quer levar Winsconsin no tapetão, pediu recontagem de votos ali. A apuração nesse estado está na reta final e a vitória do Biden é inevitável.

14h30 – Trump agora quer suspender o restante da votação em Michigan na justiça, bateu o desespero. Alega que votos pelos correios serão fraudados, mas não apresenta prova alguma.

15h30 – Pronto, CNN projeta vitória do Biden em Wisconsin. Michigan que tá quase lá e Nevada que tem tudo para terminar com o democrata amanhã. Trump só terá chance no tapetão se perder Michigan e Arizona.

16h – Se Biden levar Michigan, Arizona, Wisconsin e Nevada atingirá 270 delegados. Mesmo que Trump leve Pensilvânia, Carolina do Norte e Geórgia só chegará a 268 delegados.

16 h15 – Pensilvânia adianta aos poucos a apuração e Biden se aproxima a passos largos. A vantagem do Trump que chegou a mais de 650 mil votos agora é de 390 mil.

18h20 – Com 99% de urnas apuradas, Biden garante Michigan, o desespero do Trump aumenta a cada hora.

19h – Republicanos ainda se agarram na esperança improvável de virar a disputa no Arizona, mesmo faltando apurar votos enviados pelos correios em áreas simpáticas aos democratas. No momento, Biden lidera por 93 mil votos e restam cerca de 600 mil.

22h – Vantagem de Trump na Geórgia cai de 120 mil para 52 mil votos. Estado republicano há décadas deve trair presidente.

23h – Apuração no Arizona pode ir até sexta, avisa a secretária de estado do Arizona, Katie Hobbs. É um dos estados decisivos.

Dia 5 de novembro (quinta)

00h20 – Arizona virou a tábua da salvação do Trump. São mais de 500 mil votos que ainda serão contados e Biden lidera por 79 mil. Eleitores do Trump estão no local da apuração do condado de Maricopa para fazer pressão.

4h – Assessores do Trump ouvidos pela CNN estão bastante preocupados neste momento com a provável virada do Biden na Geórgia. Ele precisa de 63% dos 50 mil votos restantes e tem conseguido até mais que isso nas ultimas rodadas de apuração.

09h- Trump segue abrindo batalhas judiciais para suspender contagem de votos na Geórgia, Pensilvânia e Michigan.

14h20 – Além de derrotas parciais nas urnas, Trump acaba de sofrer uma segunda derrota na justiça em menos de 24 horas. Primeiro, na Geórgia e agora em Michigan. Em ambas, ele pedia para interromper a contagem de votos.

15h- Nevada volta a recontar votos e advinha: Biden abre mais vantagem como previsto. Os votos restantes foram enviados pelos correios em condados democratas, Biden deve abrir mais distância.

15h30 – Sem Pensilvânia é xeque-mate para o Trump, mesmo que Arizona vire para o lado dele, o que também é improvável. Pensilvânia promete revelar todos os números hoje ainda e definir a eleição.

16h – Palavras do senador democrata pela Pensilvânia, Bob Casey. “Não sei sobre o tempo (para terminar a apuração). Única cosia que tenho certeza é que Biden vai vencer aqui”. Ele aposta em 100 mil votos de vantagem para os democratas no fim da apuração. Talvez a contagem só acabe amanhã, informou.

17h – O Secretário-de-Estado da Geórgia informou que alguns condados esqueceram de apertar o botão de upload e por isso apareceram centenas de votos de última hora. Trumpistas aproveitam para ventilar fraude. Apuração cada vez mais enrolada ali.

18h15 – “O processo está funcionando, peço que todos fiquem calmos, temos certeza que venceremos ao final da contagem”. Palavras do Biden em pronunciamento agorinha ao lado de Kamala, sua candidata à vice-presidente. Está seguro da vitória, mas não a anunciou ainda.

20h – Palavras de um assessor do Trump à CNN: “Precisamos de uma intervenção divina para mudar o curso da eleição”.

21h – Trump volta a discursar: “Vai haver muita briga na justiça porque não podemos deixar uma eleição ser roubada dessa maneira”. Canais de televisão interromperam a exibição do discurso por considerar fake news.

22h – Até o New York Post, jornal do magnata Rupert Murdoch que apoiou reeleição de Donald Trump, está perplexo com o discurso dele.

6 de novembro (sexta)

00h20 – Trump com apenas 26 mil votos a mais num estado onde chegou a liderar por 650 mil. Pensilvânia escapando dele.

01h – Um homem armado que saiu da Virgínia e planejava ir até o local de apuração de votos na Filadélfia, Pensilvânia, foi preso há pouco. Filadélfia foi uma das cidades acusadas horas atrás pelo Trump de tramar sua derrota.

6h – Biden acaba de virar na Georgia. Desespero bate à porta do Trump.

6h10 – Sem a Geórgia que acaba de passar para o lado do Biden, se Trump vencer em todos os outros estados, incluindo uma virada no Arizona e Nevada, ele chegará a 269 delegados, mesmo número de Biden. Ou seja, no máximo empatará!

6h20 – Biden passa por 5,587 votos na Pensilvânia. Faixa presidencial quase no colo.

8h – Vantagem de Biden em votos em cada estado-chave. Geórgia são 1097, Pensilvânia, 5,587, Nevada, 11,438 e Arizona, 47,052.

9h – No voto popular, Biden já tem 73,803,730 contra 69,685,325 do Trump. Biden é o candidato mais votado da história do EUA.

10h – Fox News pediu aos ancoras e jornalistas que não chamem Biden de presidente mesmo que ele atinja os 270 delegados, informa a CNN. A direção da Fox mandou aguardar brigas judiciais que serão movidas pelo Trump.

16h – Secretário de Estado da Geórgia Brad Raffensperger disse que aguardam oito mil votos de militares que estão fora do país. Também haverá recontagem de votos. Mesmo com Geórgia em compasso de espera, Pensilvânia está garantindo a eleição do Biden.

16h20 – Nova atualização no Arizona e Trump segue subindo lá. Perde agora por 41.302 votos. Arizona tem sido a única boa noticia para ele desde ontem.

20h – Na Geórgia, Biden lidera por 4,289 votos neste momento, é a maior vantagem aberta pelo democrata nesse estado até agora.

22h- NBC News considerará Biden eleito quando abrir 35 mil votos de vantagem na Pensilvânia, ele tem neste momento 27 mil.

22h15 – Como restam 86,790 votos na Pensilvânia e Biden lidera por 27,130 deve se tornar oficial nesta madrugada ou pela manhã a vitória do democrata. Falta pouco. Biden tem discurso programado para esta noite, mas não sabe se será já no papel de presidente.

Dia 7 (sábado)

00h – Biden discursou de novo, garantiu a vitória, mas não bateu o martelo anunciando o fim da eleição.

2h – O chefe de gabinete da Casa Branca, Mark Meadows, pegou coronavírus, as coisas só pioram para o Trump.

4h30 – Geórgia no colo do Biden, 7,248 votos de vantagem contra Trump.

12h- Trump acaba de escrever no Twitter que venceu a eleição mesmo com ela quase definida a favor do Biden.

13h20 – Acaba de subir para 30,908 votos a vantagem de Biden na Pensilvânia. Os votos nessa rodada vieram da Filadélfia.

13h25 – Jornais americanos anunciam o fim da eleição, Joe Biden é eleito o 46º presidente dos Estados Unidos.