Os lindos olhos azuis (por Otávio Santana do Rêgo Barros) Análises simplórias de política externa nos conferirão ganhos simplórios Por Otávio Santana do Rêgo Barros - Atualizado em 4 nov 2020, 03h34 - Publicado em 4 nov 2020, 11h00

Há poucas horas concluiu-se a votação no processo eleitoral que indicará o político mais poderoso da civilização ocidental contemporânea: o POTUS (PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA).

Ainda sem a totalidade dos votos apurados e não confiante na exatidão dos dados apresentados nas pesquisas eleitorais, o que já nos permitiria carimbar antecipadamente o vencedor, enfrento o desafio de comentar as consequências e reflexos para os anos vindouros e os claros impactos dessa eleição para o nosso país.

Nas últimas semanas fomos nos envolvendo exponencialmente, por meio dos noticiários nacional e internacional, com essa corrida voto a voto e que redefinirá o mapa geopolítico, diplomático, econômico e ideológico nos próximos anos.

Tenho as minhas preferências e racionalmente procuro associá-las aos interesses do nosso país. Mas é claro que é torcida, mera especulação e tem caráter puramente emocional.

Fala-se que para o Brasil seria desejável a manutenção do conservador presidente Donald Trump na Casa Branca.

“Bullshit!”

Que o vice-presidente Joe Biden nos imporia mudanças radicais nos fóruns multilaterais e principalmente na questão ambiental.

“Bullshit!”

O vencedor, qual seja, tomará como ponto de honra cumprir o seu dever de dirigente maior daquela nação: “make american great”.

E ele estará certo. Isso é pragmatismo.

Diferente, é amadorismo.

Os outros países, dos mais poderosos aos mais dependentes, precisarão ajustar-se ao POTUS e às suas diretivas governamentais no relacionamento diplomático e comercial.

Presumir a boa vontade americana com base apenas nos “lindos olhos azuis” dos supostos relacionamentos pessoais é no mínimo ingenuidade.

Aliás, é do ex-secretário de estado norte-americano, John Foster Dulles, a máxima: “Não há países amigos, há países com interesses comuns”.

O diálogo meliano de Tucídedes também nos impõe pensarmos sobre esses relacionamentos: “O justo, nas discussões entre os homens, só prevalece quando os interesses de ambos os lados são compatíveis”.

Embora não vivamos o ambiente maniqueísta da guerra fria, alguns dos nossos dirigentes têm assumido uma postura antolhada semelhante à adotada por políticos de tantos países antes da queda do muro de Berlim.

Aquela caracterizada pelo nós contra eles, no bem contra o mal. Com isso, o Brasil abdica de uma sadia possibilidade de relacionar-se e beneficiar-se com múltiplos países.

A persistir essa atitude, iremos aguardar no banco de reserva e logo em seguida seremos alienados à segunda divisão deste campeonato mundial.

O mundo é cada vez mais complexo.

Análises simplórias de política externa nos conferirão ganhos simplórios.

Não é que desejamos e não é o que merecemos.

A eleição de ontem na “América” precisa ser encarada como a batalha de El Alamein – o ponto de inflexão na segunda guerra mundial -, um momento de repensar e reposicionar nossa diplomacia com os parceiros de nossos interesses.

Paz e bem!

Otávio Santana do Rêgo Barros é general da reserva. Foi porta-voz do presidente Jair Bolsonaro. A partir de hoje, escreverá neste blog sempre às quartas-feiras.