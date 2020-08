O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Sistema de Defesa (por Cristovam Buarque) Centros de formação e de pesquisas são tão necessários quanto navios, tanques e aviões Por Cristovam Buarque - Atualizado em 29 ago 2020, 04h33 - Publicado em 29 ago 2020, 11h00

Recente artigo de Raul Jungmann, neste mesmo espaço, ajuda o leitor a perceber a importância do papel das Forças Armadas, em um país com a dimensão do Brasil. Também a ver este papel independente das conjunturas políticas às quais seus generais às vezes se entregam. O Brasil não deve se imaginar sem Forças Armadas.

Mas, nos tempos atuais, a Defesa Nacional exige muito mais do que: Exército, Marinha e Aeronáutica. No mundo de hoje, a Defesa Nacional deve incluir universidades, centros de pesquisas, cada escola. O conhecimento é uma arma fundamental porque é a base de invenção das armas, além de ser a base da formação dos soldados. Além das armas tradicionais, a Defesa Nacional precisa de conhecimento.

Os centros de formação e de pesquisas são tão necessários quanto navios, tanques e aviões: matemática e seus algoritmos são mais poderosos que pólvora, até porque a ciência que fabrica as armas, e a educação ensina a usá-las. As estratégias militares precisam levar em conta o papel fundamental da educação como parte da Defesa Nacional.

Por mais armadas que sejam as Forças Armadas, elas serão frágeis se o povo não for educado para conhecer sua história, ter sonhos para o futuro e querer defender seu país, serão frágeis se deste povo educado não surgir uma elite com formação superior e dela um aparato científico e tecnológico capaz de dar sustentação a uma indústria inovativa e eficiente que sirva de base ao sistema de defesa.

Por isto, em um país em que os milhões de possíveis soldados são sabem ler, nem mesmo o lema escrito na bandeira, um país em que nossa educação de base está entre as piores do mundo e não prepara a juventude; onde com nossas universidades e centros de pesquisa fragilizados, é um equívoco tirar dinheiro da educação, ciência e tecnologia, para aumentar investimento em armas. Sem uma tropa educada, as armas modernas ficarão sem uso correto; sem ciência e tecnologia, estaremos submissos aos países que nos fornecem as armas. Nossa Defesa será aleijada, se os recursos que as Forças Armadas recebem forem tirados da educação.

Mais ainda do que especificamente as Forças Armadas, o Brasil precisa de um Sistema de Defesa Nacional, onde o Setor Educacional, em todos os níveis, seja considerado parte da nossa Defesa e um pilar fundamental. Aumentar recursos nas Forças Armadas tirando do setor educacional, é uma sabotagem da Defesa Nacional. Será um risco ainda maior se isto mostra que nossos oficiais superiores não têm a consciência da importância do conhecimento como base fundamental para nossa defesa, composta por Marinha, Exército, Aeronáutica, Universidades, Escolas, Centros de Pesquisas.

