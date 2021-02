O silêncio do Galo da Madrugada (por Gustavo Krause)

O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Galo não vai cantar. As ruas do centro do Recife sentirão a dor do vazio.

No Céu, a história é outra.

Enéas Freire – Neinha – confirmou o destino de verdadeiro líder. Diante dos eternos carnavalescos do Recife, comunicou: “vai ter desfile do Galo aqui no Céu”. Não duvidaram de Enéas que transformou o bloco de uma centena de foliões do Bairro de São José no maior fenômeno de massas do mundo.

Capiba, porém, com o sotaque vulgarmente chamada de tato, indagou: “quem fez o milagre, Neinha, ainda não és santo.”

“Marquei uma audiência com São Pedro. Você, Nelson Ferreira, Matias da Rocha e Joana Batista (coautora negra de Vassourinhas), Mario Chaves (autor do hino do Galo) e Naná Vasconcelos, farão parte da comissão para pedir permissão e apoio para o desfile celestial”.

Pedro, atento, ouviu a argumentação: “Era só o que faltava. Mas temos precedente: quando no dia 09 de março de 2016, ouvi batucadas na porta, imaginei, ´isso é Naná`. Não deu outra. Com jeito humilde incomum aos gênios, ele me convenceu a apresentar O MARACACÉU, uma obra tão grandiosa que chuvas, raios e trovões se aquietaram; o Sol e a Lua, de mãos dadas, iluminaram um palco de nuvens com ondulações de outro e prata. Tornou-se nossa orquestra que excuta com a diversidade das almas a melodia harmônica do amor universal.

Todo imaginaram, diante do entusiasmo da autoridade celestial que desfile estava no papo. Qual nada! São Pedro foi objetivo: “façam o desfile lá no Recife”! Enéas, atordoado, ponderou: “São Pedro, o senhor sabe que já morreram milhões de pessoas. por conta da praga de um vírus e… o que o Galo tem a ver com isso, atalhou o santo? O Carnaval tá suspenso. Não pode haver aglomeração. Aqui no Céu, estamos imunizados, todos de máscaras e com muito álcool”.

Pedro pegou ar: “Pois bem, aqui o vírus do capeta não manda. O galo vai cantar no céu”. Festa! De braços para o alto todos prometeram a uma só voz: “O silêncio do galo é a voz da vida; O galo não canta fora de hora; o galo é o primeiro raio de luz no mundo das trevas; o galo não nega nem uma, nem três vezes; o canto do galo tece fios de vida; a multidão de galos, com a permissão de João Cabral, ‘se encorpa em tela entre todos; se erguendo em tenda, entrem todos´”.

Gustavo Krause foi ministro da Fazenda e governador de Pernambuco