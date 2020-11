O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O segundo pior outubro de queimadas da Amazônia dos últimos 10 anos A saída para Bolsonaro é torcer para que Trump se reeleja Por Ricardo Noblat - Atualizado em 2 nov 2020, 04h54 - Publicado em 2 nov 2020, 09h00

Torça o presidente Jair Bolsonaro para que seu amigo Donald Trump se reeleja. Sim, eles são amigos, idiomas à parte. Se Joe Biden vencer, Bolsonaro não terá vida fácil no seu descaso com o meio ambiente. E terá de mudar de postura. Essa é a conclusão de ministros do governo, assustados com o que possa acontecer.

Se parecem assustados é porque sabem que a postura de Bolsonaro é errada. Então por que jamais o pressionaram para que mudasse? Foram coniventes, no mínimo. Ou se preocuparam mais em manter o próprio emprego do que em servir bem ao país. Não dá para acreditar que só agora acordaram para a questão.

Bolsonaro, ontem, comemorou a liberação da pesca de sardinha no paraíso ecológico do arquipélago de Fernando de Noronha. O que se fez contraria pareceres técnicos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. E em breve deverá ser contestado na Justiça. Ali, o governo só tem colhido derrotas nessa área.

Enquanto isso, na Amazônia o fogo aumentou 121% em outubro último em relação ao mesmo mês em 2019. E o Pantanal teve o seu pior outubro de incêndios. Na Amazônia, foram registrados 17.326 focos de queimada. Em outubro de 2019, 7.855. É o segundo pior outubro de queimadas da Amazônia dos últimos dez anos.