O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Agência Brasileira de Inteligência (Abin) confirma reunião com advogados de defesa de Flávio Bolsonaro, acusado de desvio de dinheiro público, mas nega que a ajudou com relatórios e conselhos. Você acredita nisso? – perguntou este blog no Twitter.

Respostas de 2.420 leitores:

Acredito – 19,8%

Não acredito – 80,2%