O que realmente importa (por João Bosco Rabello)

É muito raro o Senado rejeitar a indicação de autoridades pelo governo, algo que sempre gerou críticas à Casa, insistentemente cobrada para que as sabatinas não passassem de mero ritual burocrático. É o que torna significativa a reprovação do embaixador Fábio Mendes Marzano para o cargo de delegado permanente do Brasil nas Nações Unidas.

Pior foi constatar que Marzano voltou para casa principalmente por se recusar a responder a uma pergunta que, em tese, favorecia o governo que considera, assim como o agronegócio, a pressão europeia sobre a questão ambiental mero pretexto para exercer o protecionismo comercial. Essa foi a questão levantada pela senadora Kátia Abreu (PP-TO) que manteve Marzano em silêncio.

Além da descortesia com os senadores, o silêncio do embaixador foi interpretado como uma demonstração de falta de autonomia para discorrer sobre um tema que frequenta – e frequentará – a pauta com a qual lidaria em sua nova função. Como quem cala consente, pareceu claro a todos que não tinha autorização para falar livremente.

O episódio mostra que se o veto judicial à reeleição de Maia pode explicar uma euforia precipitada, o mesmo não se projeta em relação ao Senado. A inviabilidade de reeleição de Davi Alcolumbre é o dano colateral que pode custar muito ao governo. Os aliados da hora querem mesmo é o controle político a que a oposição de Maia forçou Bolsonaro a começar a abrir mão.

Dias antes da rejeição de Marzano, surgira na mídia informações constantes do relatório do embaixador brasileiro nos Estados Unidos, Nestor Forster, completamente irreais em relação ao processo eleitoral que culminou na eleição de Joe Biden. Forster abasteceu o governo brasileiro com um enredo favorável a Donald Trump que (des) orientou Brasília no acompanhamento dos fatos.

Os dois episódios multiplicaram as pressões políticas pela a substituição do chanceler Ernesto Araújo, com todas as (justas) críticas à condução da política externa brasileira. O problema é que a política é a do governo Jair Bolsonaro e a substituição tem o pequeno poder de desgastá-lo, se a ela for politicamente obrigado. Não mais que isso.

Araújo cumpre um roteiro determinado pelo presidente. Ainda que o execute com satisfação, pela simbiose de pensamento com Bolsonaro, o faz dentro de um regime hierárquico. O mesmo se aplica ao meio-ambiente, onde Ricardo Salles mantém-se blindado à dissidência aberta pelo vice-presidente Hamilton Mourão. Agora que o vice definitivamente virou persona non grata no ambiente presidencial, mais ainda.

O mesmo se repete com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na Saúde. General da ativa, Pazuello não ficou mudo como o embaixador Marzano, mas não passa uma coletiva ou evento sem gaguejar diante das questões que lhes são postas.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, não está em situação diversa. Apenas tem mais sofisticação e oratória para administrar os evidentes conflitos que o separam doutrinária e conceitualmente do presidente da República. Mas não consegue realizar nada do que propõe.

Sua reforma administrativa não anda porque o presidente não a deseja. A meta é a reeleição e enfrentar corporações de servidores não ajuda. Privatizar, menos ainda – e aí se tem uma importante convergência com o centrão, empenhado em garantir espaços de poder para garantir sua continuidade política.

Guedes teve na figura do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, seu bode expiatório na rota de fuga que escolheu para tirar de si a responsabilidade pela paralisia das reformas. Agora diz que o candidato do centrão à sucessão de Maia, o alagoano Artur Lira, tem mais sensibilidade e preparo para fazer tramitar as reformas.

Se dúvida ainda pudesse haver quanto à incompatibilidade entre o presidente da República e a doutrina verdadeiramente liberal, seu recente discurso na Ceagesp – meta de privatização do governador de São Paulo, João Dória -, a desfez para os que ainda não estiverem convencidos.

Bolsonaro chamou de ratos os promotores da privatização. Claramente estimulado pela guerra que trava contra o governador de São Paulo, que inclui a vacinação contra a Covid-19, entre tantas outras frentes. O que importa é a reeleição.

