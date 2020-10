Por Coluna Siga



O que o Senado deveria fazer com quem esconde dinheiro na cueca Enquete Por Ricardo Noblat - Atualizado em 17 out 2020, 02h53 - Publicado em 17 out 2020, 10h00

Pergunta que não quer calar, e por isso este blog a fez no Twitter: “O que o Senado deveria fazer com Chico da Cueca?” Respostas de 1.825 leitores: Nada – 7,2% Cassar-lhe o mandato – 92,8% Continua após a publicidade