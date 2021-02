O que o ministro da Justiça finge que não vê

O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Se, por um lado, o ministro André Mendonça, da Justiça, processa com base na Lei de Segurança Nacional críticos do governo, por outro fecha os olhos às ações de ensandecidos seguidores do presidente Jair Bolsonaro que não encontram limite para nada.

O MDB identificou um dos responsáveis por rasgar faixas de Baleia Rossi (MDB-SP) candidato a presidente da Câmara. Elas haviam sido colocadas em frente ao Congresso. Do sábado para o domingo, foram vandalizadas pelo bolsonarista, Renan da Silva Sena.

Renan é figurinha carimbada em atos políticos contra a esquerda e a favor de Bolsonaro. Já agrediu verbalmente e cuspiu em enfermeiras que faziam manifestação em Brasília. Fez parte do grupo que disparou fogos contra o Supremo Tribunal Federal.

Ao jornal Folha de S. Paulo, ele disse por que rasgou as faixas de Rossi: “Rasguei, sim. E vou rasgar o resto. Porque sou contra o Rodrigo Maia. Estamos numa guerra. Só vou poupar o Arthur Lira porque o presidente escolheu, então a gente está com ele”.

Na tarde de ontem, ao desembarcar no aeroporto de Brasília, ACM Neto, prefeito de Salvador e presidente nacional do DEM, foi hostilizado por um grupo de bolsonaristas que tinha como missão recepcionar ali deputados e senadores.

Enquanto circulava no aeroporto e até entrar no carro que o levou embora, o prefeito ouviu a turba gritar desaforos do tipo: “Fora ACM, fora nanico, bandido comunista. Vai pra Cuba, capacho socialista”. Logo ACM, que liberou o DEM para apoiar Lira.