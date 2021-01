O que fez Bolsonaro no dia em em Manaus parou de respirar

O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

No dia em que o Brasil registrou nas últimas 24 horas mais 1.151 mortes pela Covid-19, e a média móvel de mortes nos últimos 7 dias foi de mais 42% em comparação à média de 14 dias atrás, o que ocupou a maior parte do expediente de Jair Bolsonaro?

Pela ordem: a eleição dos presidentes da Câmara e do Senado que está lhe custando muitos cargos no governo; a demissão do presidente do Banco do Brasil que poderá acontecer ou não a qualquer momento, e a live semanal no Facebook.

Na live, ele e o ministro da Saúde Eduardo Pazuello, general especialista em logística militar, culparam a falta de estrutura e de um tratamento precoce pelo colapso do sistema de saúde em Manaus, onde pessoas morrem por falta de oxigênio.

Pazuello culpou também o clima hostil da região amazônica e falou sobre a dificuldade de fazer as coisas chegarem a Manaus por via marítima ou aérea. Embora conheça bem a região, parece ter-se dado conta disso só recentemente.

André Beltrão, por ora, está presidente do Banco do Brasil. Uma das razões para Bolsonaro querer mandá-lo embora foi um show virtual de Seu Jorge patrocinado pelo banco. A ala radical do governo acusa Seu Jorge de ser de esquerda.