O Blog do Noblat

Este blog perguntou no Twitter: O que a Assembleia Legislativa de São Paulo deveria fazer com o deputado Fernando Cury (Cidadania), flagrado no plenário apalpando o seio da deputada Isa Penna (Psol) que o denunciou por assédio sexual?

Respostas de 1.988 leitores:

Cassar-lhe o mandato – 90,9%

Apenas repreendê-lo – 9,1%