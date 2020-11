O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O que Bolsonaro extrai da derrota de Trump? (por Leonardo Barreto) O que ocorreu para ele retornar ao seu antigo modus operandi? Por Leonardo Barreto Atualizado em 19 nov 2020, 02h21 - Publicado em 19 nov 2020, 12h00

Após longo período de moderação, o presidente Jair Bolsonaro voltou a fazer declarações polêmicas capazes gerar perplexidade. Na última semana afirmou que o Brasil não pode ser um “país de maricas”, comemorou a paralisação dos testes com a vacina Coronavac, ameaçou os Estados Unidos caso o candidato eleito, Joe Biden, pressione demais pela preservação da Amazônia – e ontem informou que anunciará os países que compram madeira ilegal do Brasil.

A avalanche de falas deu a impressão de que Bolsonaro estava ansioso por se posicionar sem amarras de assessores e voltar ao centro da cobertura midiática. No entanto, como se disse, essa postura rompe um período de calmaria no qual foi adotada uma estratégia de descompressão do ambiente político com o fim das rusgas com o Supremo Tribunal Federal (STF), a montagem de uma base parlamentar e a redução das comunicações espontâneas.

O que ocorreu para Bolsonaro retornar ao seu antigo modus operandi? A primeira razão é que o cenário realista para 2021 dificulta vender otimismo e reduz a euforia com a reeleição. Uma segunda causa é que o presidente está pressionado pela derrota de Donald Trump na eleição americana cuja demora em reconhecer explica a agressividade exibida.

Bolsonaro nunca negou ter em Trump uma inspiração. Mesmo que o brasileiro ostente um estilo próprio, ele parece entender que comungava de semelhanças com o colega americano, especialmente o ato desafiador do establishment, da grande mídia e a pouca preocupação com o eleitor mais politicamente correto.

Embora a questão da pandemia tenha exercido um efeito importante na eleição americana, o fato é que Trump foi derrotado por um discurso avesso ao conflito, que pregava a união e vindo de um candidato da elite política estadunidense sem muito brilho. Ou seja, o eleitor pode ter se cansado do excesso de brigas, provocações e do estilo belicoso de Trump, estivesse ele com a razão ou não, e decidiu pela moderação.

Essa constatação deve provocar forte dúvida em Bolsonaro sobre quais lições extrair da derrota de Trump. Afinal, seu colega caiu por ter se recusado a moderar o discurso ou, pelo contrário, ter se distanciado do seu eleitor original?

Não é uma resposta fácil considerando que Trump perdeu em estados nos quais seu eleitor preferencial formava a maioria. Ainda não há um consenso entre os analistas, que torceram muito mais do que estudaram, sobre as causas da queda do republicano.

Bolsonaro deve ter concluído que a derrota se deu porque Trump se afastou do seu discurso de raiz, o que pode explicar a tendência de voltar a se abraçar com os radicais.

Leonardo Barreto escreve no Capital Político. Doutor em Ciência Política pela Universidade de Brasília (UnB) com especialização em comportamento eleitoral e instituições governamentais. Foi professor substituto da UnB e já coordenou mais de 50 estudos com parlamentares, jornalistas e autoridades do Executivo, nos planos federal, municipal e estadual. Ao longo de sua atuação profissional, acumulou profundo conhecimento empírico e científico sobre a lógica da ação política.