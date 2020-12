O qualunquismo parlamentar (por Gustavo Krause)

O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Palavra estranha, pouco usual, mas existe e tem o mesma aplicação dos vários “ismos” que compõem a nossa língua. Controversa quanto a etimologia, mais grega do que latina, a verdade é que o latim se apossou da expressão, incorporada pelo português no uso variadíssimo do sufixo.

Por conta da incontável presença no nosso léxico (movimentos ideológicos – culturais, econômicos, literários – religião, doenças, etc), merece especial atenção o uso do sufixo na teoria e na prática política que adotam um conceito ou o nome do líder de linhagem despótica: peronismo, getulismo, stalinismo, franquismo, bolivarianismo e etc….

Somam-se sistemas de ideias e visões de mundo: liberalismo, socialismo, comunismo, marxismo, fascismo, entre os quais, destaco o populismo e o qualunquismo por duas razões: a primeira é o crescimento atual dos populismos que, não representam um conjunto de princípios articulados e universais, senão um mimetismo que se ajusta às franjas ideológicas de sistemas tradicionais à espera do momento oportuno para conquistar o poder. À esquerda ou à direita, têm, em comum, um líder capaz de exercer o domínio e submeter instituições democráticas ao cesarismo carismático.

A segunda razão é analisar os pontos de contato entre as duas categoria políticas. Importante ressaltar que o talentoso professor e articulista da Folha/SP, Marcus André, tem explorado o tema. Em 15/01/2014, publicou “Lulismo ou ´qualunquismo’”?, indo às origens italianas do fenômeno (movimento político nascido da publicação da revista “L´Uomo Qualunque”, 1944, cujo autor e líder foi Guglielmo Giannini). Nele o articulista distingue a “conquista do nordeste” por Lula como “mera re-atualização da patologia recorrente da política brasileira: o governismo”.

Quando se inverte o “hay gobierno soy contra”, adverte Marcus André, conjugado ao cinismo, à rejeição da política e ao ódio a “tudo que está aí”, o eleitor, especialmente o dos grotões, a exercem a lógica que sustenta o voto “qualunquista”.

O rigor acadêmico não me permite maiores ilações por escassez de evidências. No entanto, utilizo a licença de simples “escrevinhador” e identifico que, na eleição presidencial, o voto qualunquista deu a vitória ao presidente que faz questão de se definir como “um homem qualquer”. O auxílio emergencial confirmou que o eleitor carente vota no seu benfeitor diretamente.

Assim, o apoio parlamentar do “centrão” raiz, fortalecido nas eleições municipais e governista juramentado, celebrará com o Bolsonaro um grande pacto qualunquista com os olhos postos em 2022. A não ser que o centro-reformista aposte na recuperação da economia como fator decisivo no pleito presidencial.

Gustavo Krause foi ministro