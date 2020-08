O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O povo não veta, mas vota (por Gustavo Krause) Executivo e Legislativo constituem uma Diarquia Por Gustavo Krause - Atualizado em 30 ago 2020, 03h39 - Publicado em 30 ago 2020, 11h00

Qualquer cidadão medianamente informado sabe que a palavra Senado tem relação com o tempo de vida das pessoas. É o que atesta a raiz etimológica do vocábulo que o latim nos legou: origem senex, “sénior’, senatus, uma assembleia de senhores idosos que, em princípio, simbolizaria experiência, equilíbrio e sabedoria, atributos supostamente adquiridos numa existência longeva.

A propósito, as primitivas organizações tribais não dispensavam o “conselho de anciãos”. Obedecia à mesma premissa prudencial que equilibraria o ímpeto dos mais jovens, guerreiros, preparados para a luta da sobrevivência e movidos, muitas vezes, por insensato destemor.

É pertinente afirmar que ali estava a semente do Parlamento, instituição que se consolidou ao longo da evolução política como órgão de governação, de limitação ao poder e de representação nas democracias modernas. Ao se consolidar, os parlamentos deveriam funcionar como um contrapeso ao poder unipessoal e hipertrofiado de modo a observar a independência, harmonia entre os poderes e a preservação da democracia.

A partir da Revolução Francesa, começou a tomar forma a “vontade popular” por meio de mecanismos representativos que tiveram na revolução inglesa de 1688 uma peculiar feição: o parlamentarismo. No sistema presidencialista, o EUA instituiu o sistema bicameral, agregando ao Senado, além de funções tradicionais, o papel de fiador do Federação Americana. Daí, somam-se dois tipos de representação: a Câmara de Deputados representando a população (mandato de dois anos) e o Senado representando os estados (mandato de seis anos, com eleição de periódicas de 1/3 e 2/3).

No nosso modelo, o Parlamento é bicameral à semelhança do americano. O Senado teve sua primeira sessão em 06 de maio de 1826, presidido pelo Imperador que o fechara em 1823. Na sua raiz, estão os princípios fundamentais e históricos que alicerçam a instituição desde sempre: experiencia, sabedoria, função revisora, garantia da estabilidade política.

Desta forma se governa, legislando. Significa que Executivo e Legislativo constituem uma Diarquia. Em episódio recente, todas as premissas institucionais foram negligenciadas: o Senado, depois de um acordo feito com o Presidente e governadores para manter, derrubou o veto ao aumento do funcionalismo até o final de 2021, um rombo de 120 bilhões sob o horror da pandemia.

Em seguida, o Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, demonstrou incontestável liderança na confirmação do veto e, ao enfrentar o corporativismo, ratificou seu reiterado compromisso com a agenda reformista do Brasil.

Detalhe, senadores, o povo não veta, mas vota.

Gustavo Krause foi ministro da Fazenda