O ministro Paulo Guedes candidata-se a ir para o paredão

Vai para a galeria das frases mais marcantes do período de Jair Bolsonaro na presidência da República a que disse, anteontem, em reunião que ele não sabia que estava sendo gravado, o ministro Paulo Guedes, da Economia.

Não, nada a ver com a origem do vírus por ele atribuída à China, como se ela o tivesse fabricado (“O vírus é chinês”). Nada há de original na frase. O próprio Bolsonaro disse a mesma coisa antes. Nada a ver também com o elogio de Guedes a vacina da Pfizer.

Embora tenha tomado a Coronavac, chinesa, Guedes disse confiar mais na vacina da Pfizer, que seria americana. Não, não é. É alemã. Mas Guedes não é obrigado a saber de tudo, nem mesmo no terreno da Economia cujos fundamentos teoricamente domina.

A frase dita por Guedes, e com lugar garantido desde já na galeria das mais famosas da Era Bolsonaro, é esta: “Todo mundo quer viver cem anos”. Ele disse quando tentava explicar por que o Estado está quebrado, por que o SUS quebrou.

As pessoas pegaram essa mania de querer viver cem anos ou mais ao invés de se contentar a viver menos para que o Estado não quebre. Ora, mas o Estado serve a quem? Ou deveria servir a quem? Às pessoas ou a ele mesmo?

Guedes com a palavra. Responda, ministro, responda!