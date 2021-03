O governo (por Gustavo Krause)

O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Eis um assunto vasto e complexo sob qualquer ponto de vista. Como categoria teórica, abstrata, ocuparia várias bibliotecas. Do ponto de vista concreto, fiz a pergunta: “O que é o governo?” a um amigo ilustrado que não estava num dia bom. Ele bateu firme: “Desculpe Krause, não sei o que é, mas me atrapalha muito”. Aí, dada a intimidade, retruquei: “faz coisa boa, também”. Ele deu um muxoxo e mudou a conversa.

Comecei a pensar na pergunta que fiz. Se fosse feita a um acadêmico, talvez dissesse “é o braço político do Estado” e, partir daí, daria uma aula de ciência política interminável. E como no Brasil o debate político foi substituído por troca de insultos e um frenético choque de bolhas no WhatsApp que vai deixando entulhos de amizades desfeitas – pensei – nem por brincadeira provocarei insuperáveis diferenças. Aí fiz a mim o desafio, silenciosamente, acrescentando ao conflito uma pergunta embaraçosa: o que é o bom governo?

A teoria do bom governo atravessa civilizações e pensadores: gregos, escolásticos, hobbesianos, maquiavelianos, absolutistas, liberais de todos os matizes, socialistas de todas as tendências, porém, a discussão somente é possível, assegurada a liberdade de expressão, tantas vezes, profanada.

Para mim, o melhor dos governos é onde brilha mais intensamente as possibilidades de escolha frente à obscura tentação autoritária. Neste espaço sagrado, floresce o capital cívico e uma cidadania ativa capaz de avalizar meu sonho de que o bom governo é o que semeia o futuro no solo do presente; é o que respeita e faz jus à sua etimologia grega, “o timoneiro”, o que “pilota e segura o leme de uma embarcação”, assimilada pela língua latina em que governar é dirigir, guiar, conduzir, comandar; é o que aponta rumos onde a lei é obedecida por uma disciplina incorporada ao costume.

O que fortalece o bom governo é o apoio dos consensos e o reconhecimento popular. Infelizmente, não é o que ocorre com o atual governo. Sabe-se como começou e, a despeito, de uma rejeição crescente, espero que termine como manda a Constituição.

Já que as ruas estão ocupadas pelo vírus, a voz da sociedade civil, em primoroso documento, com letras firmes e fortes, subscreveu, com mais de 500 assinatura, o clamor nacional: “O País Exige Respeito; a Vida Necessita de Ciência e do Bom Governo – Carta Aberta à Sociedade Referente a Medidas de Combate à Pandemia”.

Vale a leitura.

Gustavo Krause foi governador e ministro