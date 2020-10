O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O calvário tributário (por Gustavo Krause) Segue o enredo Por Gustavo Krause - Atualizado em 4 out 2020, 02h40 - Publicado em 4 out 2020, 12h00

O sistema tributário brasileiro já foi chamado de “manicômio”, “carnaval” e adjetivado como “caótico”, “regressivo”, conceitos desabonadores para o preço que se paga para viver numa sociedade civilizada.

Talvez seja mais adequado usar a metáfora da colina – o Calvário – onde expirou o Messias, cruelmente torturado. A metáfora é adequada: no sétimo país mais desigual do mundo 1% dos mais ricos (2,1 milhões de pessoas com renda média mensal de R$ 28.659) percebem 33,7 vezes maior do que do metade mais pobre da população (R$ 850 e 104, 7 milhões de brasileiros). No conjunto, a carga tributária brasileira representa algo em torno de 35% do PIB.

O calvário começa com o gesto prosaico em que o morador do “Minha casa, Minha vida”, ao raiar o dia, abre uma torneira (se tiver água encanada) e paga o preço (tarifa, taxa, seja lá o que for) a uma empresa estatal ineficiente que deixa pelo caminho um desperdício de 40%. Esgoto nem pensar. Anos mofando nos escaninhos do Congresso, o Marco Regulatório do Saneamento foi aprovado, apesar dos votos em contrário dos “progressistas”.

No café magro, ali estão os impostos que gravam o consumo indistintamente. Engoliu, pegou o ônibus para chegar ao canteiro de obras. Pagou a passagem e os tributos embutidos, devidos por ele e pelo patrão. Espremido que nem sardinha, o nosso Severino (nome de nordestino pobre imortalizado por João Cabral) faz parte de um comboio queimando óleo diesel e envenenando o meio ambiente. Aí tem imposto para todo gosto no mercado monopolista estatal, movido por concessionários.

No fim do mês, o salário mixuruca custa tanto quanto os encargos da folha salarial. Mas dá, em tempos normais, para o futebolzinho em arenas onde os gladiadores da corrupção se uniram e sangraram o Tesouro.

E a reforma? O maior consenso abstrato e o maior dissenso real. Confesso que o tema me traz certa fadiga. Minha carreira como estagiário na Fazenda começou sob as normas da EC 18/65 e, em 1970, Auditor Concursado, Magistério e Gestor Público me colocaram, por 54 anos, diante da mesma questão que a gente sabe como termina.

Segue o enredo: trabalhar cinco meses por ano e quase 2.000 horas para apurar e pagar o débito fiscal; o mártir expira e se liberta de 35% das cruzes. Se o campo santo for municipal, a família do falecido paga uma taxa e, um dia, os mais abonados, o imposto de transmissão causa-mortis.

Gustavo Krause foi ministro da Fazenda