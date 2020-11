O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Novidade política em Vitória (por Antônio Carlos de Medeiros) Pazolini x Coser Por Antônio Carlos de Medeiros Atualizado em 16 nov 2020, 05h34 - Publicado em 16 nov 2020, 12h00

Vitória enviou para o segundo turno duas novidades políticas. Primeiro, a liderança emergente do jovem Lorenzo Pazolini (Republicanos), com 30,95% dos votos válidos. Mostrou-se um fenômeno político- eleitoral. Em 30 dias, passou de 13% para 27% nas intenções de voto (Ibope).

Segundo, o retorno do ex-prefeito João Coser (PT), que vai para o segundo turno apesar da alta rejeição ao PT. Superou Fabrício Gandini (Cidadania), o candidato do atual prefeito, Luciano Rezende, em páreo “fotochart”: 21,82% a 21,12%. Predominou a aspiração do eleitor da capital por experiência. E a fadiga de material do prefeito Luciano.

Pazolini vai para o segundo turno como favorito (Ibope). Tem um perfil moderado de centro direita e mostra uma ligeira inflexão política do eleitor mediano da capital para o centro. Da mesma forma, a opção por Coser indica a busca pela (moderação) da experiência e pela melhoria da gestão. O prefeito Luciano Rezende fez uma gestão regular e correta, mas não liderou a cidade.

Politicamente, Vitória mostra que continua terra de ninguém. Perfil que se mantém desde as eleições de 1985. O eleitor é dono do seu nariz. Não segue caciques. A mediana do eleitorado é de classes médias, com alta renda per capita para os padrões brasileiros. Eleitor exigente. Desde 1988, o eleitorado da capital mostra uma linha de continuidade, com nuances de centro esquerda. Vitor Buaiz (PT); Paulo Hartung (PSDB); Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB); João Coser (PT); e Luciano Rezende (Cidadania). Todos de perfil de centro esquerda. Agora, o eleitor manifesta intenção de ligeira inflexão para o centro. E confirma a sua preferência pela alternância de poder.

O segundo turno, claro, será outra eleição. O desafio de Pazolini é mostrar que não representa o Bolsonarismo e pode representar renovação. O desafio de Coser, será continuar enfrentando a alta rejeição da capital ao PT e ao Lula.

Um segundo turno com Pazolini e Coser mexe com o xadrez político estadual, hoje sob a liderança do governador Renato Casagrande (PSB). Coser tira o PT da UTI política na capital. Se ganhar, cria uma forte cidadela para o PT. E Pazolini pode levar o Republicanos a se tornar fiel da balança do poder estadual: entre o bloco liderado por Casagrande e o bloco da área de influência do ex-governador Paulo Hartung.

*Antônio Carlos de Medeiros é pós-doutor em Ciência Política pela The London School of Economics and Political Science