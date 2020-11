O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Nosso Biden (Por Cristovam Buarque) A unidade dos democratas Por Cristovam Buarque Atualizado em 8 nov 2020, 05h06 - Publicado em 8 nov 2020, 13h30

Olhando para o passado, os democratas brasileiros comemoram a vitória de Biden, porque Trump dividia a Nação, representava autoritarismo, manipulação, desrespeito aos direitos humanos, desprezo à ciência, à vida e aos problemas mundiais, como meio ambiente e migração. Biden representa a possibilidade de reunificação do povo norte-americano e um discurso responsável, comprometido com a verdade e com o progresso social e econômico.

Mas, os democratas brasileiros precisam olhar para o Brasil adiante. Biden mostra a possibilidade de esperança para o futuro, e uma lição politica no presente. Ele venceu porque uniu todas as tendências democráticas desde o início da campanha. Sendo um político do centro, teve o apoio de Bernie Sanders, escolheu uma vice que vem da esquerda, mantendo o apoio dos democratas mais conservadores.

Todos colocando os interesses da Nação acima das reivindicações e preconceitos de seu grupo. Sem esta unidade, não teria sido eleito. Cada grupo democrata deixou de lado os interesses específicos e colocou em primeiro lugar a derrota do Trump e a retomada de valores fundamentais da democracia, dos direitos humanos, da verdade e da superação dos problemas sociais e a luta contra o racismo e a destruição ambiental. Foi esta unidade e este rumo que empolgaram aos eleitores democratas.

O Brasil precisa aprender. Buscar unidade e rumo que empolguem os eleitores em torno a um candidato democrata.

Não temos um partido democrático nem o instrumento das prévias, mas temos um bloco democrático e pré-candidatos que podem construir a unidade em torno daquele nome que tiver mais condições de empolgar e vencer. Mesmo sem um partido e sem prévias, o Brasil gostaria de ver uma reunião dos nomes que estão no cenário, no lado democrático, para definir quem seria nosso Biden. Afirmando a vontade de unidade dos democratas para tirar o Brasil do atraso, da mentira, da irresponsabilidade, do preconceito e do autoritarismo.

Ao assistir a vitória do Biden nos EUA, pensei em qual dos nossos será o candidato que unificará os democratas, trará esperança de um novo rumo e empolgará nossos eleitores.

Cristovam Buarque é ex-senador pelo Distrito Federal