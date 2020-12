O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Faz sentido Bolsonaro entregar cargos do governo ao Centrão em troca de apoio se ele, antes de se eleger presidente, dizia que o Centrão era “a nata do que há de pior no Brasil”? – perguntou este blog no Twitter.

Responderam 1.143 leitores:

Aí é que faz sentido – 47,2%

Não faz sentido – 52,8%