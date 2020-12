Moderação das urnas poderia inspirar política externa (Marcos Magalhães)

O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Ao escolherem seus vereadores e prefeitos, os eleitores brasileiros privilegiaram a moderação política e a busca de resultados para os problemas bem concretos que enfrentam nesses tempos de pandemia e recessão. O governo federal poderia prestar atenção às duas mensagens no momento de definir sua política externa para a segunda metade do mandato.

A contagem dos votos revelou um país bastante diferente daquele que emergiu das eleições de 2018. Perderam espaço os que colocaram a democracia brasileira em teste nos últimos dois anos. As vozes de extrema direita que seduziram milhões de eleitores nas eleições passadas não atraíram a mesma atenção. O pragmatismo falou mais alto.

A voz do Brasil no mundo, porém, ainda ecoa a realidade política de 2018. A imagem do país no exterior foi prejudicada por atos e palavras de um presidente negacionista em temas relevantes como o combate à pandemia e ao aquecimento global. E por uma cega aliança com o presidente Donald Trump, que se prepara para sair de cena no dia 20 de janeiro.

A política externa de Jair Bolsonaro, contaminada pelo extremismo, já colocou o Brasil em rota de colisão com o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, e com importantes aliados europeus, como França e Alemanha. Nos três casos, por questões ligadas ao meio ambiente. E criou um clima desnecessário de tensão com a China, maior parceira comercial do país.

Além de Trump, que em breve deixa a Casa Branca, Bolsonaro conta com poucos aliados pelo mundo. Basta observar sua escassa agenda externa. Ou passar os olhos pela página na internet do Ministério das Relações Exteriores. Entre os temas em destaque ali, na manhã seguinte às eleições, a participação do ministro Ernesto Araújo no Fórum de Ministros da Aliança Internacional para a Liberdade de Religião e Crença.

Economia

Uma vez concluídas as eleições municipais, dois temas deverão dominar o noticiário nas próximas semanas: o combate à pandemia da Covid 19 e as articulações com deputados e senadores para a aprovação de medidas que ajudem o país a superar uma das mais graves crises econômicas de sua história recente.

Por causa de medidas adotadas no combate à pandemia, a dívida pública já está perto de 90% do Produto Interno Bruto (PIB). O desemprego subiu a 14%, e o fim do pagamento do auxílio emergencial vai deixar milhões de pessoas em situação bastante delicada.

Ao tomar posse, o atual governo prometeu colocar em prática uma agenda liberal. Apostava em privatizações, reformas constitucionais e na abertura da economia ao exterior. As privatizações até agora não aconteceram. Entre as reformas prometidas, apenas a da Previdência foi aprovada – muito mais por empenho do próprio Congresso Nacional.

A abertura comercial, segundo a equipe econômica do governo iniciado há dois anos, ajudaria a modernizar o parque produtivo e a gerar milhares de empregos. Assim como nos dois casos anteriores, no entanto, o país pouco avançou desde janeiro de 2019. Ao contrário, viu se distanciar uma de suas melhores apostas.

E aqui entra o tema da política externa. Até o início do atual governo, o Brasil e o Mercosul estavam mais próximos do que nunca haviam estado de colocar em prática um amplo acordo de associação com a União Europeia. O acordo chegou a ser anunciado, mas estacionou nos procedimentos burocráticos que o separam de uma aprovação definitiva tanto pelos governos do Velho Continente, como pelo Parlamento Europeu.

Meio ambiente

Pouca gente hoje aposta na aprovação final do acordo até o final da gestão de Jair Bolsonaro. O principal entrave está na questão do meio ambiente. O atual governo mantém postura ultranacionalista sobre o tema, como se a soberania do país estivesse em jogo.

A desmontagem do sistema de proteção ambiental promovida pelo presidente brasileiro, os crescentes índices de desmatamento e as imagens de queimadas na Amazônia e no Pantanal, distribuídas por todo o planeta, levaram alguns dos principais líderes europeus a congelar o acordo.

Como até agora não há sinais de mudança na política ambiental brasileira, pode ser mesmo que o Mercosul permaneça distante do acesso privilegiado ao mercado europeu.

Pelos mesmos motivos, o Brasil pode ter dificuldade de se aproximar dos Estados Unidos após a posse de Joe Biden. O presidente eleito promete uma gestão muito mais ligada a temas ambientais do que a de Donald Trump. Tanto que ameaçou impor sanções econômicas ao Brasil caso o país não adote uma postura mais clara em defesa de suas florestas.

A reação de Bolsonaro à pressão de Biden já correu o mundo. E, ao contrário da pólvora lembrada por ele, o presidente brasileiro deverá recorrer a muita saliva para reduzir o desconforto nas relações bilaterais após a posse do presidente eleito do país que é o segundo maior parceiro comercial do Brasil.

Quanto ao primeiro parceiro comercial, os desafios prometem ser igualmente grandiosos. Ficou nítida na última reunião de cúpula do Brics a diferença de visões de Bolsonaro e do presidente da China, Xi Jinping, sobre temas como o combate à pandemia, o multilateralismo e a cooperação internacional.

Bolsonaro se associou de maneira decidida a Trump em uma política de enfrentamento com a China. Questiona publicamente a possível eficácia de uma vacina chinesa contra a Covid 19 e indica que pode repetir Trump e afastar a empresa chinesa Huawei da construção da futura rede brasileira de quinta geração de telefonia celular. Trump se vai, as dificuldades do Brasil nas relações com a China permanecem.

Pragmatismo

O presidente Jair Bolsonaro tem tempo, se quiser, para recalibrar a sua política externa. Torná-la menos ideológica, por exemplo. Ou analisar os resultados do pragmatismo adotado desde o governo do presidente Ernesto Geisel, que tomou a iniciativa de restabelecer as relações diplomáticas com a China.

Para ficar no momento presente, Bolsonaro poderia buscar inspiração nos resultados das eleições que acabam de acontecer no Brasil. É verdade, foram eleições municipais, onde estavam em jogo temas locais.

Mas dá para sentir, ao observar os resultados, o espírito do momento. As polarizações ideológicas ficaram para trás. Os eleitores demonstraram estar mais interessados em respostas a desafios reais e concretos. Pois o Brasil tem desafios reais e concretos também nas suas relações com os demais países do mundo. E precisa de muita sensatez para definir os seus rumos.

Marcos Magalhães escreve no Capital Político. Jornalista especializado em temas globais, com mestrado em Relações Internacionais pela Universidade de Southampton (Inglaterra), apresentou na TV Senado o programa Cidadania Mundo. Iniciou a carreira em 1982, como repórter da revista Veja para a região amazônica. Em Brasília, a partir de 1985, trabalhou nas sucursais de Jornal do Brasil, IstoÉ, Gazeta Mercantil, Manchete e Estado de S. Paulo, antes de ingressar na Comunicação Social do Senado, onde permaneceu até o fim de 2018. ⠀