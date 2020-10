O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Mentir é de praxe (por Maria Helena RR de Sousa) Kássio Nunes é o campeão dos currículos cheios de “exageros” Por Maria Helena RR de Sousa - Atualizado em 11 out 2020, 00h34 - Publicado em 11 out 2020, 08h00

Não creio que seja possível acreditar que currículos prenhes de mentiras possam passar por verdadeiros nesta era da Internet. É facílimo consultar as universidades citadas e ficar sabendo se aquele título, ou aquele curso, ou aquela graduação, foram verdadeiros.

Nada mais fácil.

Este ano está sendo rico em patranhas curriculares Já tivemos um ministro da Educação que entrou e saiu do ministério por conta de um currículo cheio de falsidades. E agora estamos com um indicado ao STF, Kássio Nunes, que apresentou um currículo que mais parece escrito por um dos irmãos Grimm.

Kássio Nunes até agora é o campeão dos currículos cheios de “exageros”: cursos que não existem, universidades que só o viram a passeio, doutorados e pós-doutorados inexistentes… Como isso não é mais segredo para ninguém e ainda não ouvi uma voz a dizer que o presidente deveria recuar dessa indicação, estou convencida que o currículo exagerado não o impedirá de usar a toga do STF.

O mais curioso: Kássio está mais preocupado com o que vão pensar e dizer as autoridades do país do que seus futuros examinadores, os senadores.

Diz ele que o STF não exige formação em Direito para ser juiz do STF. A exigência maior é a da reputação ilibada. Perfeito. A reputação compurscada tem que impedir a nomeação de um indivíduo para membro do Supremo. Isso é fundamental. O diabo é que parece que mentir não compursca a reputação de ninguém…

Além do currículo fantasioso, o senhor Kássio foi indicado ao Bolsonaro por ninguém menos que Flávio Bolsonaro e seu amigo Wassef, o antigo hospedeiro do Queiroz, e ex-advogado da família Bolsonaro.

Estamos atravessando uma fase muito impressionante. Ninguém duvida das mentiras. Isso parece ser de praxe. E ficou decidido que dizer a verdade é duvidar do Brasil. A NASA, com sua tecnologia avançadíssima, alerta o mundo quanto aos incêndios violentos na Amazônia. Mas o Governo brasileiro desmente a NASA…

A terra é plana, diga a NASA o que quiser dizer. O aquecimento global está sendo comprovado diariamente mas o brasileiro não parece acreditar nessa verdade. Mais vale uma mentira que amansa um governo do que uma verdade que deixará o governo em maus lençóis…

Maria Helena Rubinato Rodrigues de Sousa é professora e tradutora, escreve semanalmente para o Blog do Noblat desde agosto de 2005