Me, myself and i (por Tânia Fusco)

Por Tânia Fusco

Uma amiga não lê, não ouve e não fala sobre pandemia, Bolsonaro e trapalhadas dos seus e do seu governo. Jura que está mais feliz cuidando da casa e de si, assistindo séries e relendo Machado de Assis. “Tô com preguiça de news e de gente que faz news – oficiais e oficiosas. A quarentena me fez desapegar da realidade. Além da minha porta, tudo é fake”.

A vizinha padece de saudades. Tanta, que sente falta até de quem não gosta. “Sinto saudades das emoções boas, das emoções fortes. Este limbo da desgraceira sugou emoções. Sobrou só o sentimento de saudades – de outros tempos, da sagrada liberdade de ir e vir por decisão e vontade própria.

O amigo psi relata sentimento que vem aparecendo entre seus pacientes: não sou mais eu e não sei como eu era.

Nas conversas com amigas próximas aparecem respostas para essas dúvidas. “Sei como eu era, sim. Não sei direito como estou agora. Vou levando. Pela primeira vez na vida, sem projetos futuros. Um dia de cada vez”.

– Será que desencantei? To meio assim, tipo parada no ar.

– Isso. Também sinto como se sobrevoasse a mim mesma. Solta, pairada.

– Tenho dançado muito. De baseado em baseado, canto e danço. Parece, sem compromisso com nada. O dia de hoje é hoje. Ponto. Ando até alegre.

– Ainda não consegui vencer a ansiedade. É Rivotril de manhã e à noite. No meio do dia, durmo.

– Os hojes são tão iguais aos ontens que embaralho tudo. Mas ainda sei quem eu era. Acho.

O amigo, escritor pretendido, que não estava na conversa, enche o dia com cursos de escrita e academia diária – de hora marcada, armado de máscara, pano e álcool. O shape tá ótimo. A escrita, diz, melhora a cada dia. Ansioso já era antes. Agora, “só” fuma mais e toma Rivotril feito água. No mais, vai bem.

Há as/os que, de tão acostumados com o isolamento, ficam incomodados com outras presenças na casa.

– É um alívio quando a diarista vai embora.

– Os dias são ótimos quando ninguém bate à porta, não há entregas, não vem visita – ainda que sejam filhos ou netos. Virei ermitã.

– Não sei se não tenho mais assunto ou se desaprendi de falar. Sei que ando não querendo prosa. Tomei abuso de telefonemas, lives. Me basta algum WhatsApp. Por escrito. E que não seja de bom dia.

– Desaprendi de sair. Programo, me visto, me equipo, mas acabo adiando a saída. Ainda que saiba, será rápida e objetiva. Adio e adio até faltar o santo Lexapro, ovo, papel higiênico ou creme dental. Não é mais medo. É descostume.

Histórias e sentimentos (ou ausência deles) de gente que encara – respeita e cumpre – a quarentena, sem companhias. São os do me, myself and i. Uma tribo imensa que até se mostra em lives divertidas, reclamonas, chorosas ou não. Mas ainda não mereceu séries na TV.

Sete meses, quase dois terços do ano, carregando a surpresa sem fim de a vida não ser mais a mesma. Sem aviso prévio. Sem ensaio, nem preparação psicológica-emocional. Dormiu enturmada, com a rotina arrumadinha, o futuro próximo programado e… deu ruim. Mas deu muito ruim mesmo. Deu tão ruim que queimou até a luz no fim do túnel.

Difícil pra todos – os sós, os acomodados em dois, os do em-família, os do conforto, os amontoados, os da segurança financeira, os abandonados à própria sorte.

Tipo 210 dias de uma vida que não é bem viva. Mas é. Você, inteiro, respira, come e bebe, anda, corre, briga, brinca, suspira, ama, reclama… Mas… está num espaço de tempo e de formato disforme do costumeiro.

Nem imaginávamos que o desformatado virasse costume. Virou.

No meio desse melê, pessoas – com as neuras de antes, com as adquiridas agora. Com medos – de antes e de agora – somados. Sem expectativas. É como é.

Lá fora, tem… o vírus. 160 mil mortos. Mais o Bolsonaro et caterva, a economia desmilinguindo, adversários armados ou armando-se. Fogo, fome, violência. Terraplanistas e aglomeradores. O tempo pairando sem parar.

Não chore.

Quem sabe o sem parar parado, num espasmo do bem, empurre o Trump pra… Marte? Júpiter? Saturno? Atibaia?

Vai que uma cegonha safa, prima da ema do Alvorada, leve no bico – e sem máscara! – o mocorongo platinado americano. Vai que Papai Noel existe? Vai que também decida antecipar esse presentão pra geral. Uma alegria, vá? Uminha, que seja, neste novembro do ano bugado.

Da janela, me, myself and i, torcemos pelo Corinthians, pela cegonha, pelo Noel. Coragem, compas.

Tânia Fusco é jornalista