Lula livre, desde que o Supremo não engate uma marcha ré

O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A dar certo o que se trama no escurinho das sessões virtuais do Supremo Tribunal Federal, a princípio será assim: o plenário confirmará a decisão do ministro Edson Fachin, relator das ações da Lava Jato, que livrou o ex-presidente Lula das condenações nos processos do tríplex do Guarujá e do sítio de Atibaia, devolvendo-lhe os direitos políticos, entre eles, o de se candidatar.

Se assim for, não haveria razão para que a Segunda Turma do tribunal, formada por Fachin, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia e Nunes Marques, julgue o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa de Lula que, se acatado, resultaria em declarar suspeito o ex-juiz Sérgio Moro. A suspeição de Moro poderia anular outras condenações assinadas por ele.

O nó da questão atende pelo nome de Gilmar Mendes, presidente da Segunda Turma, disposto a impedir a jogada que preservaria uma Lava Jato embora enfraquecida, e significaria a vitória da tese defendida por Fachin – se Lula está livre e desimpedido, não haveria por que julgar Moro. Não se descarta, porém, que uma eventual pressão militar ainda possa atrapalhar o futuro de Lula.

Leia também:

Covid-19 : mortes por dia no Brasil mais que dobram, na contramão do mundo.

: mortes por dia no Brasil mais que dobram, na contramão do mundo. Queiroga diz que unificará protocolos em UTIs do país.

diz que unificará protocolos em UTIs do país. Nas redes, bolsonarismo apoia vacina do covid-19 e novo ministro, mas ataca lockdown.