O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Kicis, racismo; Mandetta, indignação; Moro, silêncio (por Vitor Hugo) Pense em um absurdo Por Vitor Hugo Soares - Atualizado em 3 out 2020, 02h53 - Publicado em 3 out 2020, 14h00

Salvo iniciativa desastrada, talvez inútil, da primeira dama Michelle Bolsonaro – de dar queixa na polícia de São Paulo, na tentativa de tirar das redes sociais e censurar a divulgação do rock “Micheque”, dos Detonautas, que resultou em efeito contrário – é difícil conceber algo tão absurdo, (e sintomático deste ano da pandemia), que o ato gratuito e ostensivo de preconceito – ou de racismo mesmo – da deputada Bia Kicis (PSL-DF) ao agredir, com uma postagem de execrável mau gosto e sem a compostura devida à atividade parlamentar que exerce, e tentar desqualificar os ex- ministro s Luiz Henrique Mandetta (Saúde) e Sérgio Moro (Justiça).

Lá pelos Anos 50, o governador Otávio Mangabeira, histórico frasista político, cunhou aquele que é considerado o seu pensamento mais famoso, que merece ser repetido aqui e agora, para contextualizar fatos da política e do jornalismo: “Pense em um absurdo, o maior de todos, e a Bahia tem precedentes”. E isso virou mantra por décadas.

O notável homem público baiano, gestor capaz, embora sábio e não raramente visionário, estava longe de imaginar o que se vê, se faz e se diz no Planalto Central do Brasil, nesta incrível era de vale tudo. Do poder bolsonarista em mistura com o notório Centrão, em cuja galeria a boquirrota deputada federal acaba de inscrever seu nome. Desgraçadamente.

Tanto na ofensa a Mandetta e a Moro, quanto na tentativa posterior de justificar-se e pedir desculpas “se alguém se sentiu ofendido” (a cantilena sem sentido dos atuais donos do poder, sempre que metem os pés pelas mãos). Afinal, em seguida, ela feriu grosseiramente, também, a memória do educador Paulo Freire, de renome e reconhecimento nacional e internacional, doa a quem doer.

Não bastasse ter postado uma foto dos ex-ministros, grotescamente pintados de preto, para criticar – segundo suas esfarrapadas justificativas – a seleção de trainees exclusiva para negros, promovida pelo Magazine Luiza, a deputada governista, em perversa associação com a condição de “desempregados” dos dois referenciais homens públicos, avançou além da curva, em grossura, numa outra mensagem a título de desculpas: “Cuidado, se você consegue enxergar racismo neste post, ao invés de vê-lo na atitude do Magazine Luiza, o estrago do ensino aos moldes de Paulo Freire pode ter sido muito grande na sua capacidade de interpretar textos e de compreender a vida”. Precisa desenhar?

Recebeu dura resposta de Mandetta, que reagiu em dois tons e em dois tempos. Primeiro, o ex-titular da Saúde, em mensagem ao Estadão, transbordou em indignação: “Racista nauseabunda. Chula. Pequena. Inútil. Abjeta. RACISTA!” Procurado pelo jornal, o ex-ministro do governo Bolsonaro, ao qual Kicis não cansava de louvar, disse “lamentar profundamente ver um parlamentar se prestar a esse tipo de provocação”.

Mas o que parece deixar preocupados – temerosos mesmo, em alguns casos – tanto a autora dos impropérios, quanto os que a movimentam como um boneco mamulengo, no Planalto, nos círculos políticos do Congresso, em geral e do Centrão, em particular – é o silêncio incômodo (de significados imprevisíveis) de Moro, o outro ex-ministro agredido pela deputada que antes lhe cobria de loas. “Eles estão voltando todos”, alerta o jurista do impeachment de Dilma, Miguel Reale Jr. Segue o suspense. E o mistério do silêncio do ex-juiz da Lava Jato. A desvendar.

Vitor Hugo Soares é jornalista, editor do site blog Bahia em Pauta.E-mail: vitors.h@uol.com.br