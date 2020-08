O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Guedes e o choque de realidade (por Leonardo Barreto) Rivalidade na liderança da agenda econômica Por Leonardo Barreto - Atualizado em 29 ago 2020, 04h38 - Publicado em 29 ago 2020, 12h00

A negativa do presidente Jair Bolsonaro em unificar todos os benefícios sociais para formar a base do Renda Brasil mostra um problema mais profundo do que uma discordância pontual. Episódios semelhantes em série sugerem que o ministério da Economia ainda não achou seu lugar na Esplanada.

Mais especificamente, por mais que Paulo Guedes e sua equipe tenham uma boa compreensão dos gargalos estruturais da economia e quais seriam as soluções adequadas, não conseguem contextualizá-las dentro de uma racionalidade política. E, pior, não reconhecem sequer que sofrem com o problema.

Em uma live realizada nesta terça (25), o secretário-executivo do ministério, Marcelo Guaranys, deu uma boa amostra dessa possível desconexão. Questionado sobre os constantes atrasos da apresentação das medidas anunciadas por Guedes e da repercussão negativa sobre a credibilidade do ministro, Guaranys foi taxativo ao dizer que não percebia esse risco.

Para ele, os atrasos se justificam porque ocorrem para obter o “entendimento político” necessário à sua aprovação no Congresso Nacional e usou a reforma da Previdência como exemplo. “Quando o governo acerta a narrativa, fica muito mais fácil”. Além disso, ele afirmou que é preciso tentar mexer em tudo – em detrimento de uma agenda incremental – porque o governo tem pouco tempo.

Uma análise crítica da fala de Guaranys começa pelo equívoco de atribuir ao governo o sucesso da reforma da Previdência. Essa perspectiva aparece também constantemente em falas do ministro Guedes, mas não corresponde à realidade. A falta de relação entre o Executivo e o Legislativo foi a tônica de 2019 e deputados e senadores possuem mais mérito do que integrantes do governo na aprovação das mudanças das regras de aposentadoria.

A sensação de que é o ministério que realiza a negociação dos acertos e o timing político também é um engano. O envio da proposta do governo de reforma tributária, mais limitada do que as iniciativas em tramitação no Congresso, mostrou descompasso. Tanto que o projeto de lei sequer tramitou até agora.

Além disso, o processo de negociação política se dá essencialmente quando uma iniciativa chega às mãos dos parlamentares. O que Guedes e equipe podem fazer é, no máximo, acertar os ponteiros com o Planalto.

De fato, há mais casos de insucesso do que o contrário. O governo perdeu o tempo da negociação do auxílio aos estados em função da crise do coronavírus e teve que ser socorrido pelo Senado Federal para barrar uma proposta aprovada pela Câmara.

O debate antecipado da volta da CPMF derrubou o então secretário da Receita Federal, Marcos Cintra. O fundo de capitalização, que seria a base da reforma previdenciária idealizada por Guedes, ficou pelo caminho. O governo entrou atrasado na discussão do Fundeb e não conseguiu participar da sua formatação final, entre outros casos.

A situação fica mais visível quando o Congresso Nacional, via deputado Rodrigo Maia, decide tocar uma agenda sem esperar pelo governo. Além disso, a liderança emergente do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que nesta terça (25) cumpriu o cronograma e lançou o programa Casa Verde Amarela, sugere que o governo pode ter quadros com menor formação acadêmica, mas com mais capacidade de realizar a articulação entre a economia e a política.

Há rivalidade na liderança da agenda econômica no Congresso Nacional e concorrência dentro do próprio governo. Além disso, Guedes e Bolsonaro passaram a se cobrar publicamente em torno de temas econômicos, o que sempre termina em convulsões no mercado.

Tudo leva a crer, portanto, que sem um choque de realidade, com um banho de política, pragmatismo e coordenação, a saída de Guedes não será uma questão de “se”, mas de “quando”.

Leonardo Barreto escreve no Capital Político. Doutor em Ciência Política pela Universidade de Brasília (UnB) com especialização em comportamento eleitoral e instituições governamentais. Foi professor substituto da UnB e já coordenou mais de 50 estudos com parlamentares, jornalistas e autoridades do Executivo, nos planos federal, municipal e estadual. Ao longo de sua atuação profissional, acumulou profundo conhecimento empírico e científico sobre a lógica da ação política.