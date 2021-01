Give peace a chance (por Marcos Magalhães)

O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Junho de 1969. Depois de uma semana na cama com Yoko Ono, em Montreal, John Lennon e amigos americanos gravam em um quarto de hotel Give Peace a Chance, a canção que viria a se tornar o hino pacifista de toda uma geração. A Guerra do Vietnam, que motivou o bed in, levou a vida de 58 mil americanos, além de quase um milhão de vietnamitas.

Janeiro de 2021. As ruas de Washington estão repletas de soldados em trajes de combate, barreiras policiais e viaturas percorrendo a cidade 24 horas em busca de suspeitos. É a véspera da posse de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos, depois de uma campanha política radicalizada em meio a uma pandemia que levou à morte quase 400 mil americanos.

Muita coisa mudou neste meio século. Naquele fim da década de 60, jovens americanos e europeus uniam-se contra uma guerra distante que não lhes parecia fazer nenhum sentido. O governo dos Estados Unidos estava empenhado em conter a expansão comunista a 14 mil quilômetros de distância.

Neste início da terceira década do século 21, as guerras são outras. Uma delas é contra inimigo invisível: um vírus que se espalhou pelo mundo e colocou nas cordas governos negacionistas como o de Donald Trump. A outra é uma guerra ideológica nascida da expansão do populismo autoritário que levou Trump à Casa Branca.

As tropas estão nas ruas de Washington por causa da segunda guerra. Elas pretendem evitar a repetição dos acontecimentos de 6 de janeiro, quando o Congresso se reuniu para confirmar a vitória de Biden no Colégio Eleitoral. As imagens de militantes de extrema direita invadindo o Capitólio já garantiram presença nos futuros livros de História.

As tropas empenhadas na primeira guerra são outras. Elas se vestem de branco e estarão empenhadas, nos próximos meses, em conter o avanço da Covid 19. O novo presidente dos Estados Unidos pretende promover a vacinação de 100 milhões de pessoas nos seus primeiros 100 dias de governo.

Prestígio

A vacinação é apenas uma das árduas tarefas que Biden tem pela frente. A pandemia colocou a economia de joelhos. Os Estados Unidos experimentaram em 2020 provavelmente a mais severa recessão desde a crise de 1929. Poucas semanas após o primeiro caso da doença, mais de 20 milhões de empregos se foram.

Segundo dados de novembro do censo norte-americano, divulgados pelo portal UOL, 26 milhões de pessoas enfrentaram falta de alimentos pelo menos uma vez por semana naquele mês. E 54 milhões de americanos sofreram de insegurança alimentar.

A concorrência internacional também cresceu. Em 2028, a China poderá retirar dos Estados Unidos o posto de primeira maior economia do mundo, segundo números divulgados no início deste ano pelo Centro de Pesquisa Econômica e de Negócios, baseado em Londres. Ou seja, cinco anos antes da previsão anterior feita pelo mesmo instituto.

A maior velocidade se deve, segundo os economistas britânicos, ao rápido e eficiente controle da pandemia por parte do governo chinês. A seu ver, isso permitirá o aumento da taxa de crescimento da China nos próximos anos. E a Índia, outro gigante asiático, tomará do Japão o posto de terceira maior economia até 2030, segundo o mesmo estudo.

Se esses não fossem problemas suficientes, os Estados Unidos perderam ainda, especialmente nos últimos meses, muito de seu prestígio internacional. A dura reação de Trump e seus seguidores aos resultados das eleições de novembro colocou em dúvida a saúde da democracia norte-americana. Erodiu, ainda, boa parte do soft power construído sobre a imagem de uma terra de liberdade e de oportunidades.

Paz

Joe Biden não precisa chamar seus homens de volta do Vietnam. Não tem nenhuma ameaça comunista a conter. Não vai se preocupar com uma União Soviética armada até os dentes e empenhada em uma disputa mundial por supremacia política. Mas ele precisa de estabilidade para colocar de pé as suas promessas eleitorais.

No front externo, o novo presidente precisará recompor antigas alianças, bombardeadas pela política externa agitada de Trump. Ele deverá buscar reaproximação especialmente com a Europa, em uma reedição da aliança atlântica construída no pós-guerra.

No espaço interno Biden também terá de usar muita habilidade. O país permanece muito dividido depois de sua vitória nas urnas. A ponto de tornar a segurança de Washington o tema mais frequente das reportagens sobre os dias que antecedem a sua posse. Pouca gente especula sobre o discurso do Inauguration Day. Mas estão em jornais de todo o mundo fotos da ostensiva presença militar nas ruas.

Joe Biden precisará recompor laços com aliados, pacificar os Estados Unidos, combater uma grande pandemia e reativar a economia, além de reduzir as desigualdades sociais que se tornaram mais claras no meio da crise. Não é pouco.

Naquele quarto de hotel de Montreal, em 1969, um repórter perguntou a John Lennon o que ele pretendia alcançar ficando na cama. “Vamos apenas dar uma chance à paz”, ele propôs. A frase depois se tornou um mantra dos movimentos pacifistas em todo o mundo.

Biden não tem nem o mesmo tempo, nem o mesmo estilo de Lennon. Mas ele também poderia pedir uma chance à paz para redesenhar os Estados Unidos, depois dos quatro truculentos anos de Donald Trump.

Marcos Magalhães escreve no Capital Político. Jornalista especializado em temas globais, com mestrado em Relações Internacionais pela Universidade de Southampton (Inglaterra), apresentou na TV Senado o programa Cidadania Mundo. Iniciou a carreira em 1982, como repórter da revista Veja para a região amazônica. Em Brasília, a partir de 1985, trabalhou nas sucursais de Jornal do Brasil, IstoÉ, Gazeta Mercantil, Manchete e Estado de S. Paulo, antes de ingressar na Comunicação Social do Senado, onde permaneceu até o fim de 2018.