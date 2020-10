Por Coluna Siga



Frase do dia Wilson Witzel Por Ricardo Noblat - Atualizado em 28 out 2020, 08h45 - Publicado em 28 out 2020, 07h00

“Um dia esbarrei com [Bolsonaro] numa festa. Ele me chamou num canto e pediu: ‘Governador, não faça nada contra os meus filhos.’ Perguntei: ‘Fazer o quê?’ E ele: ‘Nenhuma maldade’. Achava que eu plantaria provas contra os filhos dele.” (Wilson Witzel, governador afastado do Rio, em entrevista a VEJA)