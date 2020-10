Por Coluna Siga



“Se Bolsonaro conhecesse um pouco da história, se ao menos soubesse que o meu bisavô era admirador do comunismo e repartia os lucros da empresa com os funcionários, garanto que ele não teria nem dado um gole no refrigerante”. (Roberta Gomes, bisneta do inventor do Guaraná Jesus)