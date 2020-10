Por Coluna Siga



Por Ricardo Noblat - Atualizado em 30 out 2020, 02h18 - Publicado em 30 out 2020, 07h00

“Lula é um homem generoso, de coração grande. Mas penso que qualquer aproximação com Ciro Gomes passa por um pedido público de desculpas dele ao Lula e ao PT, pelo que ele disse”. (Gleisi Hoffmann, presidente do PT, que pode pensar o que quiser, mas só faz o que Lula mandar)