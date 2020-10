Por Coluna Siga



Frase do dia Luiz Datena Por Ricardo Noblat - Atualizado em 24 out 2020, 02h42 - Publicado em 24 out 2020, 07h00

“O senhor está fazendo uma campanha muito consistente. Achei legal botar a Erundina ali do lado, ela foi uma prefeita muito boa. […] Lembrei-me da minha avó. E não tem coisa mais legal que a imagem da avó. Erundina inspira honestidade.” (De Luiz Datena para Guilherme Boulos)