Jeanine Añez Chavez Por Ricardo Noblat - Atualizado em 19 out 2020, 08h36 - Publicado em 19 out 2020, 07h00

“Ainda não temos uma contagem oficial, mas pelos dados que temos, o Sr. Arce venceu as eleições. Parabenizo os vencedores e peço que governem com a Bolívia e a democracia em mente”. (Jeanine Añez Chavez, presidente da Bolívia, ao admitir a vitória do candidato de Evo Morales)