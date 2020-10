Por Coluna Siga



Noblat O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Frase do dia Paulo Guedes Por Ricardo Noblat - Atualizado em 17 out 2020, 01h39 - Publicado em 17 out 2020, 07h00

Publicidade Publicidade







“Temos que desonerar o custo do trabalho. Enquanto as pessoas não vierem com uma solução melhor, eu prefiro esse imposto de merda”. (Paulo Guedes, ministro da Economia, sobre a nova CPMF. Como bom liberal, não lhe passa pela cabeça, por exemplo, taxar os mais ricos)