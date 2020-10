Por Coluna Siga



Noblat O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Frase do dia Jair Bolsonaro Por Ricardo Noblat - Atualizado em 15 out 2020, 08h15 - Publicado em 15 out 2020, 07h00

Publicidade Publicidade







“Se nós e parte do empresariado tivéssemos embarcado na onda do ‘fique em casa e a economia a gente vê depois’ estaríamos em uma situação bastante complicada”. (Jair Bolsonaro, depois de o Brasil ultrapassar a marca de 150 mil mortos pela Covid-19)