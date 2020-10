Por Coluna Siga



Noblat O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Frase do dia Bolsonaro Por Ricardo Noblat - Atualizado em 12 out 2020, 08h01 - Publicado em 12 out 2020, 07h00

Publicidade Publicidade







“Se pegar um dia, não fique preocupada. A gente evita. Estou com 65 anos. Não senti nada. Nem uma gripezinha. Zero”. (Bolsonaro, sem máscara, em conversa com devotos em praia de São Paulo, onde o uso de máscara e o distanciamento social são obrigatórios, e aglomerações proibidas)