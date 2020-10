Por Coluna Siga



Frase do dia Rosângela Moro Por Ricardo Noblat - Atualizado em 11 out 2020, 00h30 - Publicado em 11 out 2020, 07h00

“Fica aí idolatrando político? Otário! É você que emprega, paga imposto e sustenta aquilo lá! ACORDA!. […] Eu não estou nem aí para Bolsonaro, governo ou poder. Tem muita vida fora de Brasília”. (Rosângela Moro, mulher do ex-juiz Sérgio Moro)