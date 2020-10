Por Coluna Siga



Frase do dia Tereza Cristina Por Ricardo Noblat - Atualizado em 10 out 2020, 08h43 - Publicado em 10 out 2020, 07h00

“O boi? Ele ajuda, é o bombeiro do Pantanal. Ele come aquela mata seca e impede queimadas.” (Tereza Cristina, ministra da Agricultura de um governo que despreza o meio ambiente. Ano a ano, a pecuária só faz se expandir pelo Pantanal, e nem por isso os incêndios diminuem)