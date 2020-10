Por Coluna Siga



Frase do dia Jair Bolsonaro Por Ricardo Noblat - Atualizado em 9 out 2020, 09h25 - Publicado em 9 out 2020, 07h00

“Vejo aqui na minha página de Facebook: ‘Bolsonaro nunca mais, você é corrupto’. Posso falar palavrão aqui? Puta que o pariu, não fode, porra! Desculpa a linguagem aí. Fala merda o tempo todo, não sabe o que acontece”. (Jair Bolsonaro, presidente da República, em live no Facebook)