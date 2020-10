Por Coluna Siga



Por Ricardo Noblat - Atualizado em 8 out 2020, 09h24 - Publicado em 8 out 2020, 07h00

“As tentativas de acabar com a Lava Jato representam a volta da corrupção. É o triunfo da velha política e dos esquemas que destroem o Brasil e fragilizam a economia e a democracia. Esse filme é conhecido.” (Sergio Moro, sobre o anúncio de Bolsonaro de que acabou com a Lava Jato)