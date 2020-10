Por Coluna Siga



Frase do dia Renan Calheiros - Atualizado em 7 out 2020, 02h50 - Publicado em 7 out 2020, 07h00

“[Bolsonaro] já encadeou várias medidas, desde o Coaf, a questão da Receita, a nomeação do Aras, a ‘demissão’ do Moro, agora a nomeação do Kássio. É o grande legado que ele pode deixar para o Brasil: o desmonte desse sistema.” (Renan Calheiros, senador, um dos alvos da Lava Jato)