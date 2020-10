Por Coluna Siga



Por Ricardo Noblat - Atualizado em 6 out 2020, 08h25 - Publicado em 6 out 2020, 07h00

“A segunda vaga, com certeza, mais do que um terrivelmente evangélico, se Deus quiser teremos lá dentro um pastor. Imaginemos as sessões do Supremo começarem com uma oração”. (Bolsonaro, durante culto na Assembleia de Deus, em São Paulo. ‘Glória a Deus’, responderam os fiéis.)