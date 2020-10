Por Coluna Siga



Frase do dia Nancy Pelosi Por Ricardo Noblat - Atualizado em 3 out 2020, 02h48 - Publicado em 3 out 2020, 07h00

“Isso é trágico, é muito triste, mas também é algo que, ficar em meio a multidões, não usar máscara, e tudo o mais… foi uma espécie de convite descarado para que isso acontecesse”. (Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, sobre Donald Trump)