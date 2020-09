O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Frase do dia Rodrigo Maia Por Ricardo Noblat - Atualizado em 19 set 2020, 03h46 - Publicado em 19 set 2020, 07h00

“A visita do secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, a Roraima, fronteira com a Venezuela, a apenas 46 dias da eleição presidencial norte-americana, afronta as tradições de autonomia e altivez de nossas políticas externa e de defesa”. (Rodrigo Maia, presidente da Câmara)