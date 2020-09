O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Frase do dia Hamilton Mourão Por Ricardo Noblat - Atualizado em 14 set 2020, 08h12 - Publicado em 14 set 2020, 07h00

“Venho apoiando todas as iniciativas do presidente, procurando facilitar o caminho dele, sendo leal para todas as coisas que ele necessita. Então, se ele desejar minha companhia para 2022, marcharemos no passo certo”. (Hamilton Mourão, general e vice-presidente da República)