O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Frase do dia Lula Por Ricardo Noblat - Atualizado em 8 set 2020, 09h20 - Publicado em 8 set 2020, 07h00

“O essencial é vencer a pandemia, defender a vida e a saúde do povo. É pôr fim a esse desgoverno e acabar com o teto de gastos que deixa o Estado de joelhos diante do capital financeiro. Nessa empreitada árdua, mas essencial, eu me coloco à disposição do povo brasileiro”. (Lula)