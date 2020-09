O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

“Sempre tivemos esta visão pragmática na relação com o governo federal. Somos um partido de resultados”. (Ciro Nogueira, senador, presidente do Partido Progressista e um dos líderes do Centrão que apoia Bolsonaro depois de ter apoiado Lula, Dilma e Temer)