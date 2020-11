O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

“A gente está vivendo hoje no Brasil um momento de validação do negacionismo, do obscurantismo, de pessoas e ideias que sempre ficaram no esgoto da opinião pública. E que de repente saíram dos esgotos, como ratos pela cidade, contaminando todo mundo”. (Felipe Neto, youtuber)