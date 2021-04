O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

“Terceira via existe na literatura. Sobretudo agora, com a possibilidade de elegibilidade do ex-presidente Lula, a polarização já está posta: o PT, com Lula, e o candidato à reeleição, Bolsonaro. Terceira via vai ser moída”. (Fernando Collor, senador e ex-presidente da República)