O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

“Eu me preocupo com todas as vidas! Mas as vidas dos que viveram menos preocupam mais. Já estamos no momento de estabelecer regras para priorizar o uso dos recursos disponíveis: leitos, respiradores, etc. É pesado, mas necessário!”. (Janaina Paschoal, deputada bolsonarista)